22 settembre 2018- 20:16 Sicurezza: Grasso, Salvini non tiene conto della Costituzione

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "Il ministro dell’Interno e vice presidente del consiglio Salvini non tiene conto della Costituzione. Vero che le regole si possono cambiare, ma non i principi costituzionali. All’elenco fatto Salvini aggiunga anche Liberi e Uguali”. Lo ha detto Pietro Grasso alla festa di Mdp sulle dichiarazioni di Matteo Salvini in merito a chi si opporrà al suo decreto.