29 novembre 2018- 12:06 Sicurezza: Lega festeggia decreto con Salvini, nessun dubbio costituzionalità

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Flash mob dei deputati leghisti di fronte Montecitorio insieme al segretario del partito e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per festeggiare l'approvazione definitiva del decreto legge sicurezza. Tutti schierati dietro lo striscione 'decreto Salvini è legge, la pacchia è finita', con il vicepremier che naturalmente difende senza esitazione il provvedimento."Su un decreto che esce dal ministero dell'Interno che garantisce il controllo delle regole e della sicurezza in Italia non ci possono essere dubbi di costituzionalità", assicura il vicepremier, che poi interviene sulla questione degli Sprar: "chi ha letto il decreto si rende conto che il sistema non viene toccato, anzi avranno più diritti i rifugiati veri che oggi a volte erano fuori. Perchè se dai tutto a tutti, anche a chi non ne ha diritto, gli aventi diritto stanno fuori dalla porta. Con queste regole, i richiedenti asilo riconosciuti con protezione internazionale avranno tutti accesso allo Sprar"."Noi incentiveremo i centri piccoli. Perchè nei centri grossi la spesa che ho tagliato arriverà ad essere circa 19 euro, pensiamo a Mineo, ai centri che abbiamo ereditato con migliaia di persone; nei centri piccoli la spesa arriverà ad essere di 25, 26 euro a testa. Quindi le opposizioni -conclude Salvini- hanno fatto opposizione su idee e progetti inesistenti nel decreto".