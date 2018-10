31 ottobre 2018- 16:30 Sicurezza: Lollobrigida, su castrazione chimica Bonafede smentisce Salvini

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - “Interpellato sulla proposta di prevedere l’introduzione della castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, come per altro più volte annunciato da Matteo Salvini anche negli ultimi giorni, il ministro Bonafede ha chiaramente risposto che il governo ritiene questa misura inutile e incostituzionale, smentendo clamorosamente il suo collega all’Interno. Emergono così, con sempre maggiore chiarezza, da una parte le differenze tra gli annunci sui social e sui giornali, da dare in pasto agli elettori, e dall’altra l’assoluta incoerenza nell’azione di governo". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida."Fratelli d’Italia -aggiunge- si batterà continuando a presentare emendamenti al decreto sicurezza per ottenere l’inserimento della castrazione chimica, che consideriamo un metodo efficace per combattere le ‘bestie’ che commettono atrocità nella nostra Nazione, riuscendo spesso a reiterare il reato. Facciamo appello alla Lega affinché non si scelga la scorciatoia della fiducia per evitare il dibattito e darla vinta ai 5 stelle”.