6 novembre 2018- 19:22 Sicurezza: M5S, fiducia autorizzata da Cdm, Pd patetico

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "L'autorizzazione all'apposizione della questione di fiducia sul decreto sicurezza è stata regolarmente autorizzata dal Consiglio dei Ministri, come ha ben illustrato il ministro Fraccaro si tratta di un atto endogovernativo. È patetico l'attacco di Marcucci che inventa una polemica sul nulla facendo sfoggio di una totale ignoranza. Non avendo argomenti il Pd si copre di ridicolo. È il segno di una opposizione ridotta in condizioni pietose". Lo dichiara in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.