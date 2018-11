6 novembre 2018- 20:23 Sicurezza: M5S, lealtà su dl se ok a prescrizione

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Sul decreto sicurezza abbiamo agito con serietà come su tutti gli altri provvedimenti portati avanti finora, rispettando gli impegni assunti con il contratto di governo. E, nel contratto, è stata inserita a chiare lettere anche la sospensione della prescrizione. La nostra lealtà sul Dl sicurezza non può prescindere da quella della Lega sul tema della prescrizione. Per il Movimento 5 Stelle pene più severe non hanno senso se non sono anche certe. Sono sicuro che la notte porterà consiglio". Lo dichiara Stefano Patuanelli, capogruppo M5s in Senato.