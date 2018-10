31 ottobre 2018- 18:45 Sicurezza: Mantero, non voto il decreto, illiberale e pericoloso per Paese

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Molte cose buone", ma sul "piatto della bilancia" del governo giallo verde "vengono però messi provvedimenti illiberali e a mio avviso molto pericolosi per il paese". Tra questi il dl sicurezza, "che oltre ad avere gravi profili di incostituzionalità e a violare i trattati internazionali mette a rischio i percorsi di integrazione già avviati, creando sacche di disagio e clandestini dove non c’erano". Lo scrive il senatore M5S Matteo Mantero su Fb, dove spiega in un lunghissimo post la sua posizione, anche se "sono sicuro - premette - che ora mi prenderò un’altra buona dose di insulti"."Innanzitutto - puntualizza - non esiste nessuna frangia di dissidenti e nessuno vuole 'fare cadere' questo governo come qualcuno vaneggia". Ma "quello che abbiamo fatto con alcuni colleghi è stato presentare emendamenti che a nostro modo di vedere avrebbero ridotto rischi" intrinseci, secondo Mantero, al decreto finito sotto accusa. I pareri purtroppo sono stati contrari e io ho semplicemente detto che questo decreto così com’è non potrò votarlo, cosa che non mette affatto rischio la tenuta della maggioranza. Tutto questo non lo abbiamo fatto di nascosto, ma informando il capogruppo, il ministro Di Maio e il presidente Conte"."Purtroppo non c’è stato un percorso di condivisione del decreto, che come tutti sapete arriva dalla Lega, altrimenti queste proposte di modifica avremmo potuto portarle avanti prima. La mia speranza - assicura - era quella di creare una riflessione e di dare un’arma in più per la contrattazione interna al governo".