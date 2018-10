31 ottobre 2018- 18:45 Sicurezza: Mantero, non voto il decreto, illiberale e pericoloso per Paese (2)

(AdnKronos) - "Importante anche politicamente - osserva Mantero - perché appiattendoci sulle posizione della Lega perdiamo la nostra identità, mettiamo in forse i nostri valori di libertà e inclusione e lasciamo campo aperto alla Lega che sta accrescendo i suoi consensi e pretenderà sempre di più di farla da padrone"."Molti mi hanno detto in questi giorni che il nostro ruolo è importante per mettere argine alle pericolose derive di destra, ma per essere un vero argine dobbiamo iniziare a dire no quando serve. Purtroppo la risposta a questo tentativo di dialogo e di difesa di quelli che sono i nostri valori - rimarca - quelli per cui siamo nati e abbiamo lottato per ormai 10 anni, è stata un aut aut per me assolutamente incomprensibile che ha scatenato gli appetiti della stampa"."Io non pretendo di avere la ragione in tasca, ci mancherebbe, ma ho la mia ragione, la mia etica e il mio punto di vista. Non siamo un esercito, ma un movimento politico, il confronto, la condivisione, il dibattito sono sempre un momento di crescita e miglioramento. Luigi ha usato la metafora della testuggine romana - scrive poi richiamando le parole di Di Maio - ma l’Impero romano è crollato non perché qualche legionario si è sfilato dalla testuggine ma perché i soldati romani sono stati sostituiti da mercenari. Per avere donne e uomini che combattono per una causa comune e non mercenari è necessario avere valori comuni e un percorso di costruzione collettivo, bisogna aumentare la condivisione e la consapevolezza di quello che sta accadendo. Bisogna aumentare il dialogo e non azzerarlo".