31 ottobre 2018- 18:45 Sicurezza: Mantero, non voto il decreto, illiberale e pericoloso per Paese (3)

(AdnKronos) - "Io credo che il punto di vista di ognuno sia fondamentale, per quanto minoritario, che il confronto sia necessario e costruttivo - conclude dunque Mantero - Io ci sarò finché sarò utile per i temi che sto portando avanti ormai da anni, contrasto all’azzardo, difesa dell’ambiente, cannabis terapeutica, testamento biologico ed eutanasia (che ricordo sono stati votati dagli iscritti con una maggioranza schiacciante), diritti dei più deboli ecc."."Ma se il mio contributo non sarà più ritenuto utile, se il mio punto di vista sarà visto come un peso invece che come un valore, se si deciderà, spero di no, che dialogo, dibattito e condivisione sono un disvalore per il Movimento, sono altrettanto pronto a fare un passo indietro tornandomene a casa e lasciando posto a qualcuno più allineato o disciplinato, vedete voi quale definizione calza di più. Per fortuna ho tanti interessi a cui in questi anni ho lasciato pochissimi spazi. Potrò dedicarmi finalmente a tempo piano alla scrittura, che è un altro modo di condividere le idee, e alla famiglia", conclude.