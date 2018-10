31 ottobre 2018- 15:54 Sicurezza: Marcucci, decreto è pantano, Lega-M5S incapaci

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Il decreto sicurezza è un pantano. Lega e 5 stelle non sono in grado di andare avanti. Commissione Bilancio del Senato è bloccata perchè il Governo non indica le coperture agli emendamenti. Sono degli incapaci assoluti, così non vanno lontani, così non si governa un Paese". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.