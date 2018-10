4 ottobre 2018- 14:58 Sicurezza: Mattarella emana dl, lettera a Conte su obblighi Costituzione

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Via libera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al decreto legge su migranti e sicurezza. Il capo dello Stato, tuttavia, con l'emanazione del provvedimento ha contestualmente inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella quale ricorda che "restano 'fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato', pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia". (segue)