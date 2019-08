8 agosto 2019- 17:57 Sicurezza: Mattarella, 'sanzioni irragionevoli per violazioni acque territoriali'

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - Le sanzioni amministrative di un milione di euro e della confisca dell'imbarcazione, previste dal decreto legge sicurezza bis, non appaiono ragionevoli, in quanto "non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate" e quindi viene affidato "alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera che accompagna la firma del provvedimento.