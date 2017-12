SICUREZZA: MAULLU (FI), LEGITTIMA DIFESA NON CALENDARIZZATA, VERGOGNA

5 dicembre 2017- 18:43

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - “Il fatto che la legittima difesa non sia stata calendarizzata" in Senato "è certamente grave, è un vero e proprio insulto a tutti gli italiani in cerca di maggiori tutele da parte dello Stato". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia, Stefano Maullu. "La mancata calendarizzazione rappresenta soprattutto il risultato della propaganda del Pd, una retorica incentrata su temi ideologici e del tutto inutili per la collettività". "Per il Pd e per i partitini di sinistra, infatti, lo Ius soli è più importante della legittima difesa, una legge che potrebbe risolvere istantaneamente i problemi d’insicurezza di migliaia di italiani onesti. Questa legislatura si caratterizza dunque per il proprio carattere ideologico, inconsistente, lontanissimo dai bisogni reali e dalle priorità degli italiani”.