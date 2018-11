5 novembre 2018- 19:21 Sicurezza: Meloni, Fdi non vota fiducia

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "La posizione di Fratelli d'Italia non è mai cambiata. Noi non votiamo la fiducia al governo: questo cambierebbe la maggioranza e la maggioranza deve dimostrare da sola di avere i numeri per andare avanti. La fiducia al Governo è sul governo, non sul provvedimento. Sono voti diversi". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica. "Abbiamo detto dall’inizio, invece, che i voti di Fratelli d’Italia sul decreto sicurezza ci sarebbero stati perché quando si tratta di bloccare l’immigrazione clandestina e di favorire la sicurezza dei cittadini ci sono sempre. Devo dire però la verità: sono rimasta un po' male dell’atteggiamento che la maggioranza ha avuto rispetto a una serie di nostri emendamenti che erano finalizzati a migliorare il provvedimento". "Ho avuto l'impressione che la ruspa della Lega dovendo mediare con il M5S, che al dl ha presentato il doppio dei nostri emendamenti sia diventata un po' più scopa e paletta e che si potesse fare qualcosa di più. Abbiamo tentato di scrivere noi quel di più ma ci hanno bocciato tutte le proposte", conclude.