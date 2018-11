6 novembre 2018- 19:30 Sicurezza: Morra, Cdm ha autorizzato fiducia, Pd senza argomenti

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - "Il Cdm ha regolarmente autorizzato la questione di fiducia sul decreto sicurezza, l’ispettrice Malpezzi si arrampica sugli specchi alla ricerca di pretesti per attaccare il governo. Casca male, perché come ha già detto il ministro Fraccaro si tratta di un atto endoprocedimentale. Il Pd è ormai senza argomenti e non perde occasione per dimostrare il proprio analfabetismo istituzionale e procedurale. Il governo continua a lavorare per il bene del Paese”. Lo dichiara in una nota il senatore M5S, Nicola Morra.