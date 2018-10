17 ottobre 2018- 12:10 Sicurezza: Nencini, no a Italia rinchiusa in se stessa

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Inizia la discussione del decreto sicurezza. Migranti e altro. Non c'è dubbio: la materia deve essere rivisitata. Il punto è come. Bene maggiori attenzioni in materia di permessi di soggiorno temporanei, bene i controlli, bene le misure di prevenzione al terrorismo e gli interventi a favore delle forze dell'ordine. Ma è l'aria che trasuda dagli articoli a preoccupare. Galera e pistole". Lo dice Riccardo Nencini, segretario del Psi. "La legge -aggiunge- si ispira a un nazionalismo etnico contrario ai principi costituzionali e alla Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo. Un colpo alla società aperta e un ottimo viatico perché si ripetano casi razzisti tipo scuola di Lodi. Una cosa è respingere chi non è in regola, altro vietare un piatto di pasta a un bambino dentro una mensa scolastica. Se è giusto e sacrosanto controllare l'ingresso in un Paese, è aberrante -conclude Nencini- immaginare un'Italia rinchiusa su se stessa".