5 agosto 2019- 16:36 Sicurezza: 'non sprechiamo l'umanità', la maglia shock del Pd in Aula Senato

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - Una persona di colore con la testa in giù dentro una pattumiera. E' l'immagine shock che ritrae un'opera dell'artista Roberto Barni donata alla festa dell'Unità di Pistoia, riprodotta nelle magliette che i senatori del Pd indosseranno in Aula al momento del voto sul decreto legge sicurezza bis. Sotto la scritta "non sprechiamo l'umanità", perchè con questo provvedimento "vengono buttate via le persone", spiega la senatrice Valeria Fedeli, ispiratrice dell'iniziativa.