27 febbraio 2019- 11:56 Sicurezza: oggi conferenza stampa Pd su modifica decreto per anagrafe

Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Verrà presentata oggi, alle ore 18,00, presso la sala stampa di Montecitorio, la proposta di legge sulla modifica del decreto Sicurezza in materia di iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo elaborata dal Pd. All’iniziativa saranno presenti Graziano Delrio, capogruppo alla Camera; Piero De Luca, primo firmatario e capogruppo Pd in commissione Politiche europee; Gennaro Migliore, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali; Alessia Morani, componente della commissione Giustizia; Antonello Giacomelli, vicepresidente commissione Vigilanza Rai; e Marco Minniti, deputato ed ex ministro dell’Interno.