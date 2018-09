26 settembre 2018- 13:43 Sicurezza: Orlando, non una riga su mafia, per Salvini non è problema?

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Nel cosiddetto decreto sicurezza non c’è una riga sulla mafia. O Salvini pensa che non rappresenti più un problema oppure la normativa vigente è adeguata e allora ci sono esponenti della maggioranza che hanno detto balle per anni". Lo scrive su twitter Andrea Orlando del Pd.