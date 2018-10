31 ottobre 2018- 15:54 Sicurezza: Parrini-Bressa-De Petris, Senato ostaggio Lega-M5S

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Il Parlamento è ostaggio dei fallimenti della maggioranza Lega-M5s. La commissione Bilancio del Senato non riesce ad esprimere i pareri sugli emendamenti della maggioranza e del relatore perché mancano i pronunciamenti del governo. Così Calderoli propone la forzatura pazzesca di andare avanti e votare lo stesso gli emendamenti". Lo dicono i senatori Dario Parrini, capogruppo dem in Commissione Affari costituzionali, Gianclaudio Bressa (Aut), Loredana De Petris (Leu), presidente del gruppo Misto."E' ora però che Cinque Stelle e Carroccio mettano la faccia sulle loro incapacità, si vada in Aula senza relatore. Il decreto sicurezza è una catastrofe, ma loro non sanno neanche concludere il loro pessimo lavoro", concludono.