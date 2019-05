22 maggio 2019- 15:06 Sicurezza: Pd, domani presidio a Napoli contro violenza e camorra

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Il Partito democratico di Napoli, su proposta del commissario Michele Meta, ha organizzato domani, giovedì 13, alle ore 16.30 un presidio a Piazza Salvo D'Acquisto contro la violenza e la camorra in seguito ai recenti episodi avvenuti in città negli scorsi giorni. "Siamo in piena emergenza - si legge nell'appello del Pd di Napoli - sono intollerabili gli ultimi episodi di violenza camorristica avvenuti all'interno dell'ospedale Pellegrini così come la sparatoria che ha coinvolto la piccola Noemi. Il governo litiga,il Ministro dell'Interno va in giro con gli aerei di Stato a fare comizi. Il Pd ha deciso di scendere in piazza per dire basta. Il governo faccia ogni sforzo per garantire la sicurezza - conclude l'appello - dei cittadini e di chi ogni giorno lavora per una Napoli migliore".