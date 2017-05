SICUREZZA: SALA, POSITIVO INCONTRO CON MINNITI

10 maggio 2017- 20:26

Milano, 10 mag. (AdnKronos) - "Positivo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala definisce il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto nel pomeriggio in prefettura alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti. "L'esito è positivo sia per quanto sta facendo Minniti con il suo decreto che invita a lavorare assieme dando compiti al prefetto, al questore e al sindaco sia perché qui abbiamo forze come i vigili urbani, la polizia, i militari e noi dobbiamo lavorare assieme". Per il primo cittadino, "Il tavolo e la presenza di Minniti è servita a trovate delle formula affinché si pianifichi il controllo del territorio e la gestione dei migranti. Poi ognuno farà la sua parte operativa. Alla fine la mia richiesta voleva essere questa, quindi sono soddisfatto di come si è posto il ministro. In sostanza, di pianificare e lavorare assieme".