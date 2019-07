2 luglio 2019- 11:36 Sicurezza: Salvini, 'a ferragosto Comitato si riunirà in Calabria'

Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "La lotta alla criminalità non si è mai fermata a prescindere dai governi e dai ministri. Sicuramente questo governo ha nella lotta alla mafia una delle sue priorità e anche quest'anno penso proprio che a ferragosto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, come l'anno scorso, si terrà in Calabria". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dove si trova per la consegna di una villa sequestrata alla 'ndrangheta