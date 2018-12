24 dicembre 2018- 14:47 Sicurezza: Salvini, arriveranno 8mila uomini in tutta Italia

Milano, 24 dic. (AdnKronos) - Sul fronte sicurezza, "arriveranno 8mila uomini in tutta Italia. Ci saranno sicuramente, solo di Polizia di Stato, decine di innesti". Così il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se sarebbero aumentati gli uomini della polizia a Milano. "Poi arriveranno vigili del fuoco, carabinieri..", ma "sul 2019 non fatemi dare numeri perché dipende da quanto ci si mette a fare i corsi. Sicuramente -conclude - al termine della sua visita in questura- ci saranno più uomini e donne che negli anni passati".