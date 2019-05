21 maggio 2019- 21:33 Sicurezza: Salvini, 'decreto bis pronto, Cdm anche domani'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Porti non chiusi ma blindati grazie il decreto sicurezza bis. E c'è chi dice che non è urgente... E' pronto. Spero che il Cdm sia convocato domani". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.