21 maggio 2019- 21:48 Sicurezza: Salvini, 'decreto bis pronto, Cdm anche domani' (2)

(AdnKronos) - "E' pronto il decreto sicurezza bis. A questo decreto ci ho lavorato fino all'una di notte ieri a palazzo Chigi. E' pronto per essere approvato domani. Quindi spero che il Cdm sia convocato domani o dopodomani, io ci sono, faccio il ministro, il decreto è pronto", aggiunge Salvini. "Articolo 1: possono essere confiscate le navi delle Ong che non rispettano le leggi. Sono 17 gli articoli che si occupano di immigrazione clandestina e poi c'è un articolo a cui sono particolarmente legato che aumenta le pene per chi aggredisce uomini in divisa durante le manifestazioni. Poi ci sono 800 assunzione per personale della giustizia".