4 ottobre 2018- 16:43 **Sicurezza: Salvini, detto a Mattarella rispettiamo trattati ma non fessi**

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "L'ho spiegato al Presidente Mattarella: noi rispettiamo la Costituzione, i trattati internazionali, le convenzioni ma non vogliamo passare per fessi". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dopo l'emanazione del decreto su migranti e sicurezza.