4 ottobre 2018- 16:51 Sicurezza: Salvini, detto a Mattarella rispettiamo trattati ma non fessi (2)

(AdnKronos) - "Se un richiedente asilo sbarca in Italia, fa domanda di asilo politico e nel frattempo spaccia droga, picchia un poliziotto, scippa un anziano, molesta una bambina -ha ribadito Salvini- viene immediatamente convocato dalla commissione prefettizia che gli dice: caro mio, tu non sei un profugo, sei un delinquente, primo aereo, primo barcone, primo pedalò, prima mongolfiera, a casa"."Qualcuno dirà, ma se è innocente fino a prova contraria. Se sei beccato in flagranza di reato, se sei condannato in primo grado, se sei ritenuto socialmente pericoloso torni al tuo Paese e poi ne riparliamo".