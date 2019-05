22 maggio 2019- 21:34 **Sicurezza: Salvini, 'ecco decreto, per me Cdm anche domani'**

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Ecco la stesura definitiva del decreto sicurezza bis, per me il Consiglio dei ministri lo possono convocare anche domani". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook.