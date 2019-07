11 luglio 2019- 20:56 Sicurezza: Salvini, 'Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Se c'è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno sospeso i lavori in commissione sul decreto sicurezza bis perché qualcuno sta cercando di bloccare gli emendamenti per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Ora il presidente della commissione è dei 5 stelle, il presidente della Camera è dei 5 Stelle. Non so perché devono dire di no". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.