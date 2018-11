25 novembre 2018- 16:53 Sicurezza: Salvini, fiducia su dl, va approvato entro settimana

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - Sul dl sicurezza "ci sono centinaia di emendamenti delle opposizioni, credo 500 o 600", dunque il governo porrà la questione di fiducia perché "o viene approvato entro una settimana, oppure non diventa legge. Siccome ci abbiamo faticato per mesi ed è utile al paese, a me interessa portarlo a casa". Lo annuncia il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista all'Adnkronos.