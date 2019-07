11 luglio 2019- 20:58 **Sicurezza: Salvini, 'o emendamenti rientrano o lavori sospesi'**

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Finché questi emendamenti" per forze dell'ordine e vigili del fuoco "non rientrano, i lavori parlamentari" sul decreto sicurezza bis "non riprenderanno". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb.