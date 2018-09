25 settembre 2018- 18:23 Sicurezza: Salvini, ok in Ue? Per una volta no pregiudizi

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Una volta tanto a Bruxelles, invece di dire 'no' con pregiudizio, a qualcosa cha arriva dall'Italia hanno letto e hanno capito che si tratta di maggiore sicurezza, perchè non si parla solo di immigrazione ma di lotta alla mafia, di vigili del fuoco, di straordinari delle forze dell'ordine... Sono contento che chi lo ha letto lo ha condiviso. Leggo gente che critica, che non ha letto neanche due righe. Perchè dice cose che manco ci sono scritte li' dentro". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radioa rispetto al giudizio in Ue sul decreto sicurezza e immigrazione.