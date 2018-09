25 settembre 2018- 18:23 Sicurezza: Salvini, stop dal Colle a decreto? Non penso proprio

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il Quirinale si metterà di traverso? "Non penso proprio abbiamo ascoltato tutti, coinvolto tutti. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, ed è stato approvato un decreto che è un passo in avanti che è un passo avanti nella sicurezza degli italiani e degli immigrati per bene e profughi veri". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio e Radio Radio TV a proposito del decreto sicurezza e immigrazione.