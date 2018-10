4 ottobre 2018- 16:23 **Sicurezza: Salvini, su espulsioni e cittadinanza non mollo di un millimetro**

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il decreto su migranti e sicurezza in Parlamento "potrà essere migliorato. Sicuramente non mollo di un millimetro, non tornerò indietro né sulle espulsioni, né sul ritiro delle cittadinanze, né sul controllo dei permessi umanitari". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta video sul suo profilo Facebook.