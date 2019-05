20 maggio 2019- 18:30 Sicurezza: Sibilia, 'in dl bis mancano norme su tutela polizia locale'

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - "Dalle notizie di queste ore che arrivano dal consiglio dei ministri apprendiamo che, nel testo del decreto sicurezza bis, non ci sono norme per la tutela della Polizia locale, così come richiesto e auspicato più volte dal Movimento 5 Stelle. Norme su cui non ci sono mai apparse visioni diverse in merito visto che il tema è parte integrante del contratto di Governo. Il sicurezza bis è utile se affronta argomenti trascurati in precedenza". A dichiararlo è il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia. "Si tratta - continua Sibilia - di un'occasione troppo ghiotta da non perdere per dare risposte al mondo della PL che, da troppo tempo, aspetta una riforma che ne valorizzi il ruolo mutuato dalla legge 65/86 a oggi". "Per questo motivo - conclude l'esponente M5S - diventa necessario e urgente intervenire in Parlamento al fine di porre rimedio a questa mancanza che danneggia, innanzitutto, tutti i poliziotti locali che contribuiscono ogni giorno alla sicurezza di prossimità in tutti i comuni d’Italia. Noi siamo pronti con degli emendamenti ad hoc".