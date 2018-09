30 settembre 2018- 13:08 Sicurezza: sindaco Belluno, dl un errore, rischia di fomentare la criminalità

Belluno, 30 set. (AdnKronos) - "Novità delicatissime e gravi, che rischiano di fomentare la criminalità e che metteranno in difficoltà i Comuni". Così il primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro sul disegno di legge “Salvini” approvato dal Cdm."Ci sono tre grandi errori in questa proposta - sottolinea Massaro – il primo è quello di andare in senso diametralmente opposto a quello dell'accoglienza diffusa, che ben funziona nel nostro comune e nella nostra provincia e ha limitato al minimo i problemi di ordine pubblico. Ora si mette in campo un atteggiamento che punta all'ammassamento dei richiedenti asilo in grandi centri, con tutti i problemi di sicurezza di cui sentiamo parlare, anche nella nostra regione"."C'è poi l'eliminazione di fatto di tutte le politiche di integrazione, imposta dalle nuove linee guida. - prosegue Massaro – Nel caso bellunese, non potremo più tenere corsi di lingua italiana, di cultura italiana, di orientamento civico, e anche banalmente della cucina del nostro paese: ora, da noi, i richiedenti asilo sono accompagnati in questi aspetti che vanno verso un passaggio di atteggiamenti e di tradizioni “da noi a loro”; con queste modifiche, resteranno fuori dalla società, senza alcuna capacità per poter poi cercare o praticare un lavoro".