25 settembre 2018- 18:28 Sicurezza: sindaco Padova incontra categorie economiche (2)

(AdnKronos) - "Dobbiamo fare il massimo per proteggere i nostri commercianti e i loro negozi, anzitutto mettendo in campo un piano che diffonda in maniera massiccia i migliori strumenti antifurto e antieffrazione così da fare del Centro un luogo in cui i ladri non trovino terreno fertile. Oggi ho ribadito che sono pronto a studiare il modo per erogare contributi straordinari in favore di queste progettualità. Ora nel tempo più breve possibile i rappresentanti e i tecnici delle Categorie predisporranno delle proposte legate alla loro esperienza sul campo e ci metteremo subito al lavoro insieme a loro", ha sottolineato.