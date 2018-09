25 settembre 2018- 17:05 Sicurezza: sindaco Verona, finalmente regole chiare e pene più severe

Verona, 25 set. (AdnKronos) - “Finalmente regole chiare e pene più severe, a tutela della legalità e di chi si comporta correttamente. Una vittoria per tutti, cittadini in primis. Con l’approvazione del decreto, infatti, vengono introdotte importanti misure che ci auguriamo vengano confermate dal Parlamento. Il decreto Salvini, approvato dal Consiglio dei Ministri, dà ai sindaci maggiori strumenti per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei nostri cittadini". Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina commenta positivamente il via libera al Dl Sicurezza da parte del Consiglio dei Ministri."Non solo taser alla Polizia urbana e accesso alla banca dati delle forze dell’ordine, ma anche un ampliamento dell’applicazione del Daspo urbano, misura che a Verona sta funzionando e che ora estenderemo anche ad aree sensibili, come quelle ospedaliere. Un segnale importante anche l’aumento delle pene per le occupazioni abusive, fronte sul quale la nostra Polizia municipale è fortemente impegnata", sottolinea.