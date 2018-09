25 settembre 2018- 17:05 Sicurezza: sindaco Verona, finalmente regole chiare e pene più severe (2)

(AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attesa di asilo e protezione, nessuno è esonerato dal rispetto della legge. Ringrazio pertanto il Ministro Salvini per aver accolto, in così poco tempo, le richieste che gli abbiamo presentato lo scorso luglio durante l’incontro in Prefettura e successivamente a Roma, al Viminale. I risultati di questo decreto saranno visibili e immediati”, conclude.