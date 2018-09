25 settembre 2018- 16:42 Sicurezza: sindaco Vicenza, segna cambio di rotta importante

Vicenza, 25 set. (AdnKronos) - "E’ un decreto che aspettavamo e che segna un cambio di rotta importante sulla sicurezza. I danni che ha fatto una politica di buonismo sono sotto gli occhi di tutti, questo decreto cerca di mettere ordine, con regole chiare e principi condivisibili e con la volontà primaria di bloccare una vile speculazione economica ai danni di persone in difficoltà". Così all'Adnkronos il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco commenta il Dl Sicurezza approvato ieri da Palazzo Chigi. "Se, poi, ci saranno aspetti da migliorare, sarà possibile intervenire in sede di conversione, ma ciò che conta ora è segnare la via del cambiamento", spiega. "Bene anche il maggiore potere che viene dato ai sindaci, in particolare con la possibilità di utilizzare i taser. Già qualche giorno fa , all’incontro con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, avevamo chiesto che la Polizia Municipale fosse maggiormente tutelata, con la possibilità di utilizzare strumenti di difesa. Potenziare la dotazione della Polizia vuol dire garantire maggior sicurezza non solo agli agenti, ma ai cittadini. La risposta ci arriva proprio con il decreto e stiamo valutando l'opportunità di sperimentare i taser anche a Vicenza, previo accordo naturalmente con i nostri agenti e secondo modalità concordate", conclude il sindaco di Vicenza.