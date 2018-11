28 novembre 2018- 13:42 Sicurezza: Speranza, dl Salvini aumenta illegalità

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "Per una clamorosa eterogenesi dei fini il provvedimento Salvini con la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e con lo smantellamento degli sprar avrà l'unico esito di aumentare illegalità, clandestinità e irregolarità. Un bel capolavoro di Salvini con la complicità dei 5 stelle che renderà il nostro Paese più insicuro e più debole”. Lo ha detto in aula alla Camera Roberto Speranza di Mdp.