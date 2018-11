14 novembre 2018- 18:02 Sicurezza: Speranza, dl viola Costituzione e ci riporta al Medioevo

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Il dl sicurezza non è solo incostituzionale, è la negazione dei valori fondamentali della nostra Costituzione a partire dai principi espressi nei primissimi articoli”. Lo ha dichiarato oggi in Aula il coordinatore di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza.“Stravolge i fondamentali della nostra civiltà giuridica – ha proseguito Speranza - negando diritti inviolabili dell’uomo e violando il principio di eguaglianza dei cittadini. La filosofia di fondo è ridurre l’immigrazione, grande fenomeno del nostro tempo, a solo problema securitario. Eliminare il permesso di soggiorno per motivi umanitari e ogni riferimento a forme di protezione umanitaria dal testo unico sull’immigrazione, come invece avviene nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, stravolge sostanzialmente l’impianto costituzionale e giudico dell’Italia e ha la conseguenza di accrescere marginalità e irregolarità dei migranti, aumentando allo stesso tempo la propensione a delinquere da parte di chi si sente abbondato”. “A questo si aggiunge lo smantellamento sostanziale del sistema Sprar che era l’unico in grado di favorire una vera integrazione. Un vero e proprio disastro”, ha sottolineato Speranza. “State riportando l’Italia nel medioevo. Violentando gli avanzamenti di civiltà e di progresso della nostra Costituzione. Oggi avete i numeri in Parlamento. Ma noi non ci arrenderemo e presto nel Paese le cose cambieranno”, ha concluso Speranza nel suo intervento in Aula.