SICUREZZA STRADALE: AL VIA NUOVA INIZIATIVA ASPI, POLIZIA E AUTOSCUOLE

4 maggio 2017- 14:08

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Anche nel 2017 Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale insieme a Unasca e Confarca, le principali associazioni di Autoscuole in Italia, promuovono e diffondono la “cultura della sicurezza stradale”. L’iniziativa di quest’anno prevede la distribuzione nelle autoscuole di tutta Italia di oltre 400.000 volantini dedicati al problema della distrazione alla guida e alla sicurezza in galleria. La distrazione alla guida, causata dall’utilizzo improprio del cellulare, è diventata un’abitudine errata di chi si mette al volante e negli ultimi anni sta determinando una crescita esponenziale degli incidenti gravi: il 90% di quelli mortali è infatti dovuto a comportamenti errati dei conducenti, tra i quali anche l’utilizzo improprio del telefonino, senza gli adeguati dispositivi auricolari o vivavoce. L’obiettivo di Autostrade per l’Italia, assieme alla Polizia Stradale e ad Autoscuole con il progetto “cultura della sicurezza stradale”, è proprio quello di influire positivamente sulle abitudini di guida, esortando gli automobilisti ad assumere comportamenti prudenti e rispettosi del Codice della Strada. Il strumento principale dell’iniziativa è un leaflet che parla “per immagini”, rendendo visibile e tangibile il pericolo della distrazione e informando sulle norme del Codice della Strada.