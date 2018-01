SICUREZZA STRADALE: ANAS, AL VIA NUOVO CONTEST PER MUSICISTI E CANTANTI

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Un contest rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti sul tema della sicurezza stradale. E' il progetto promosso da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con la Polizia di Stato che nasce nell’ambito della campagna di sicurezza stradale “Sulla strada non siamo mai da soli: c'è sempre un #buonmotivo per essere responsabili”, che ha come testimonial il cantante vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Francesco Gabbani. La campagna è volta a sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, per se stessi e per gli altri, quando non si rispettano le regole. I concorrenti del contest si possono candidare tramite registrazione sul sito dedicato alla campagna www.buonmotivo.it dove è presente anche il regolamento per partecipare. Dovranno comporre un brano originale e inedito nel quale si racconta il “buon motivo” per guidare e muoversi in sicurezza. La selezione sarà affidata ad una giuria di esperti composta da giornalisti e comunicatori del settore Relazioni Esterne di Anas e della Polizia di Stato e ogni fase del contest sarà promossa attraverso i canali social di Anas (Facebook, Twitter e Instagram) e il sito ufficiale del progetto.