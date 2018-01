SICUREZZA STRADALE: ANAS, AL VIA NUOVO CONTEST PER MUSICISTI E CANTANTI (2)

25 gennaio 2018- 14:06

(AdnKronos) - La canzone sarà valutata in base a tre criteri: originalità, coerenza del messaggio con la finalità della campagna di comunicazione, qualità musicale. Inoltre, tramite i social network e il sito dedicato, gli utenti della strada sono invitati a raccontare il proprio #buonmotivo con frasi o foto. La scadenza per la partecipazione al bando è il 21 febbraio 2018 e la migliore canzone sarà annunciata entro il 15 marzo. Il vincitore o il gruppo di vincitori saranno intervistati in diretta, con contestuale passaggio del brano, sulle frequenze di otto radio regionali (Lombardia: Radio Viva FM; Veneto: Radio Birichina; Radiobella e Monella; Marche: Radio Linea n.1; Lazio: Radio Rock; Campania: Radio Marte; Sicilia: Radio Studo 90 Solo Musica Italiana; Radio Amore).