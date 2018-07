12 luglio 2018- 20:44 Sicurezza stradale: Aspi su tutor, valutazione tempi tratte spetta a Polstrada

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Ogni valutazione e decisione puntuale circa le tratte, i tempi e le modalità di attivazione è di competenza della Polizia Stradale. Le informazioni già diffuse in questa fase, quindi, non hanno alcun fondamento". A precisarlo in una nota è Autostrade per l'Italia in merito alle indiscrezioni pubblicate sul sito di ASAPS sulla prossima attivazione di nuovi sistemi di rilevazione della velocità media sulla rete.