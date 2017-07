SICUREZZA STRADALE: ASSTRA, PARLAMENTO DICA NO A INCENTIVI SOSTA SELVAGGIA

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Nell’ambito delle modifiche al codice della strada, attualmente in discussione presso la Commissione Trasporti della Camera, sono stati presentati degli emendamenti in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni alla circolazione e alla sosta che sono veri e propri incentivi alla sosta selvaggia". Ad affermarlo è Massimo Roncucci, presidente dell'Asstra, l'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, in una nota. "Questi emendamenti, infatti, limiterebbero fortemente le aree in cui oggi possono intervenire i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e delle aziende di Trasporto Pubblico Locale per sanzionare le violazioni alla circolazione e alla sosta. Un intervento incomprensibile - dice Roncucci - che, tra l’altro, se adottato sarà un vero incentivo per i furbetti del parcheggio selvaggio, che lasciando la macchina alla fermata dell’autobus, per esempio, non potranno più essere sanzionati dall’azienda di trasporto per questa violazione".“E' evidente che qui si prende una strada in controtendenza rispetto alle regole basilari del vivere civile oltre che della mobilità sostenibile, andando ad incidere anche sulla sicurezza dell’esercizio, con gli autobus costretti a far scendere le persone in mezzo al traffico perché la fermata è occupata da un’auto".