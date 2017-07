SICUREZZA STRADALE: ASSTRA, PARLAMENTO DICA NO A INCENTIVI SOSTA SELVAGGIA (2)

(AdnKronos) - Per il presidente dell'Asstra, "un legislatore lungimirante dovrebbe piuttosto incentivare un uso della strada civile e ordinato e contrastare duramente tutti gli intralci alla circolazione che bloccano il traffico e rendono le città invivibili”. "Le conseguenze di questo incomprensibile incentivo alla sosta selvaggia – conclude Roncucci – sarebbero meno sicurezza alle fermate, minore velocità commerciale dei mezzi pubblici, maggiori costi di esercizio per le aziende di trasporto, notevole perdita di qualità del servizio. “Per tutti questi motivi rivolgiamo un caloroso invito al Parlamento a non prendere la strada tracciata dagli emendamenti, anzi ad andare nel senso opposto per il bene dei cittadini”.