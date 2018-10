30 ottobre 2018- 17:37 Sicurezza stradale: Dell'Orco a Ue, prendere spunto su esperienza italiana

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Prendere spunto dall’esperienza italiana e attivare anche a livello europeo un Osservatorio comunitario sul tema della guida connessa e la sicurezza stradale, così da abilitare una governance comune delle sperimentazioni". Questa la proposta che ho portato, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro Danilo Toninelli, all’attenzione del Consiglio informale dei Ministri dei Trasporti e dell’Ambiente Ue, riunito a Graz, in Austria. Con la guida connessa, attraverso le nuove tecnologie, rileva dell'Orco, "potremo avere in un futuro molto prossimo automobili e un sistema di trasporti pubblici e privati a bassissimo impatto ambientale e con un altissimo standard di sicurezza, che potrà arrivare a ridurre al minimo la possibilità di incidenti. Attivare un Osservatorio europeo su questo è secondo noi condizione necessaria per tendere, tutti insieme, verso l’obiettivo Ue del dimezzamento dei morti per incidenti stradali al 2030".