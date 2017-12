SICUREZZA STRADALE: ESPOSITO (PD), OK A ISTITUZIONE GIORNATA MEMORIA VITTIME

13 dicembre 2017- 09:39

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "La commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato ha approvato all’unanimità in via definitiva l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada". E' quanto scrive su Twitter il senatore del Partito democratico Stefano Esposito annunciando l'approvazione del ddl in seduta deliberante a Palazzo Madama. "Onorato di essere stato relatore di questa legge. Grande merito al collega del Pd Emiliano Minnucci", sottolinea Esposito.